- Colombia: ministro Finanze a Washington per le riunioni di primavera di Fmi e Banca mondiale - Il ministro delle Finanze della Colombia, José Antonio Ocampo, si trova a Washington per sostenere una serie di incontri nel quadro delle riunioni di primavera di Fondo monetario internazionale (Fmi) e Banca mondiale. L’agenda del ministro prende il via oggi e si chiude il 15 aprile. Alle riunioni partecipa anche Leonardo Villar Gómez, direttore della Banca centrale della Colombia. (segue) (Res)