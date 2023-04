I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Lula atteso in Cina, inviterò Xi a ricambiare visita ufficiale in patria - A Pechino, dov'è atteso ad ore per la visita ufficiale, il presidente Luiz Inacio Lula da Silva inviterà l'omologo cinese Xi Jinping a visitare il Brasile. "In Cina, consolideremo il nostro rapporto con il Paese. Per questo inviterò il presidente Xi Jinping a venire in Brasile, per un incontro bilaterale, per conoscere il nostro Paese e avere la possibilità di mostrare i progetti di interesse", ha detto Lula in un'intervista concessa a "Tv Brasil" prima della sua partenza. "Quello che vogliamo è costruire una partnership forte con la Cina, in modo che si possa investire in infrastrutture, soprattutto in opere che non ancora non esistono: una nuova autostrada, ferrovia, centrale idroelettrica, qualsiasi cosa che significhi qualcosa di nuovo per il Brasile" ha concluso. (segue) (Res)