I fatti del giorno - America latina (5)

24 luglio 2021

- Americhe: giovedì incontro Messico-Canada-Usa per strategia contro traffico fentnayl - I Paesi dell'America del Nord uniscono gli sforzi per combattere la piaga del fentanyl, il potente analgesico assunto in combinazione con altri stupefacenti e ritenuto causa della morte di diverse decine di migliaia di persone negli Stati Uniti. Lo scrive il quotidiano messicano "Milenio" dando notizia di una riunione in agenda giovedì alla Casa Bianca. Si tratta dell'ampliamento al Canada di un incontro inizialmente parte dell'agenda bilaterale Messico-Stati Uniti, riferisce la testata citando "fonti di primo livello": solo "con il coordinamento dei tre Paesi sarà possibile attaccare in maniera efficace il traffico di fentanyl, specialmente dall'Asia, da cui proviene il grosso dei precursori per la produzione". Al trilaterale parteciperanno la ministra dell'Interno del Messico Rosa Icela Rodriguez e le consigliere per la Sicurezza nazionale di Stati Uniti e Canada, Elizabeth Sherwood Randall e Judy Thomas. (Res)