Armenia-Azerbaigian: parlamentare Grigoryan, 10 feriti e tre vittime a causa di attacco azero

- Le forze dell'Azerbaigian hanno attaccato le posizioni armene nella direzione di Vardenis, nella provincia di Gegharkunik. Come ha riferito la parlamentare del blocco politico Alleanza Armenia, Anna Grigoryan, l'attacco ha causato 10 feriti e tre vittime dalla parte armena. Le unità azerbaigiane hanno aperto il fuoco in direzione dell'esercito armeno, che stava svolgendo lavori di ingegneria in direzione del villaggio di Tegh. Le forze di Baku avrebbero anche fatto uso di mortai. (Rum)