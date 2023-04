Auto: Israele è il terzo importatore di veicoli cinesi al mondo, nel 2023 più importazioni rispetto all'intera Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha importato 15.500 veicoli dalla Cina tra gennaio e febbraio 2023, divenendo il terzo mercato di importazione, dietro a Russia (20 mila veicoli) e Messico (circa 18 mila). Lo riferisce il quotidiano israeliano di informazione economica “Globes”, dopo che l'autorità doganale cinese ha pubblicato i dati sulle esportazioni di auto la scorsa settimana. Israele ha scavalcato mercati importanti per la Cina come Australia, Cile, Tailandia e Arabia Saudita. Il primo Paese dell'Europa occidentale nella lista è la Francia, che si è posizionata all’undicesimo posto. I 15.500 veicoli cinesi esportati in Israele nei primi due mesi del 2023 – sottolinea “Globes” - hanno rappresentato l'8,4 per cento di tutte le esportazioni di Pechino. Israele, inoltre, ha importato più veicoli dalla Cina nei primi due mesi del 2023 rispetto all'intera Unione Europea. I veicoli cinesi sono prodotti principalmente da quattro marchi: Byd, Saic - Mg, Geely Geometry e Chery. L'80 per cento delle auto erano veicoli elettrici o plug-in con l'eccezione di Chery, che ha esportato in Israele 2.500 auto alimentate a benzina. Queste cifre non includono le esportazioni molto significative di Tesla dalla sua fabbrica di Shanghai. (segue) (Res)