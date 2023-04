Auto: Israele è il terzo importatore di veicoli cinesi al mondo, nel 2023 più importazioni rispetto all'intera Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dati recenti citati dal quotidiano rivelano che anche le esportazioni di automobili dalla Cina a Israele stanno diventando commercialmente significative per alcuni marchi, come nel caso delle vendite del veicolo elettrico Geely Geometry. Secondo i dati, nel 2022 le vendite di tutti i modelli a marchio Geometry in Cina sono state pari a 15.710 veicoli, mentre lo scorso anno in Israele sono stati venduti oltre 6.800 veicoli. In altre parole, le vendite di Geometry in Israele hanno rappresentato quasi il 45 per cento delle vendite del marchio nel mercato cinese. A differenza di Geometry, le cui esportazioni si concentrano su Israele, il gruppo Byd è attualmente nel pieno di una significativa campagna di esportazione globale per i suoi modelli di veicoli elettrici, in particolare l'Atto 3. L'azienda attualmente esporta veicoli elettrici nei mercati di Asia, Australia ed Europa. Secondo i dati del primo trimestre del 2023, l'azienda ha rilasciato circa 39 mila veicoli elettrici, di cui circa 30 mila auto erano il modello Atto 3. Anche così – conclude Globes - Israele è il terzo mercato più grande di Byd con il 15 per cento delle sue esportazioni in arrivo in Israele nel primo trimestre del 2023. (Res)