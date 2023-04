Speciale scuola: Bonaccini (E-R), 13.300 studenti riceveranno borse studio, +25 per cento rispetto al 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "In Emilia-Romagna sono 13.300 gli studenti delle scuole superiori che riceveranno borse di studio finanziate con 3 milioni euro dalla Regione, il 25 per cento in più rispetto all’anno scorso. E' fondamentale investire su scuola e istruzione, senza lasciare indietro nessuno". Lo scrive su Twitter Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna. (Rin)