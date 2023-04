Irlanda del Nord: inizia la visita di Biden, con l'obiettivo di sbloccare la crisi politica a Belfast

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi la visita di quattro giorni del presidente statunitense Joe Biden in Irlanda del Nord e Irlanda, con l'obiettivo di contribuire "a preservare la pace". Biden arriverà a Belfast questa sera, dove sarà accolto dal primo ministro britannico Rishi Sunak. La visita in città del presidente statunitense arriva in occasione del 25mo anniversario della firma dell'accordo di pace del Venerdì Santo, che nel 1998 pose fine ai Troubles, il violento conflitto decennale nell'Irlanda del Nord in cui sono state uccise migliaia di persone. "Non vedo l'ora di celebrare l'anniversario a Belfast, sottolineando l'impegno degli Stati Uniti a preservare la pace e incoraggiare la prosperità", ha dichiarato Biden. Difendere l'accordo del Venerdì Santo, e la relativa pace che questo assicura, è stata una priorità assoluta per l'amministrazione Biden. Le difficoltà emerse a seguito della Brexit hanno però minacciato la stabilità della situazione di sicurezza in Irlanda del Nord. (segue) (Rel)