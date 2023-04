Irlanda del Nord: inizia la visita di Biden, con l'obiettivo di sbloccare la crisi politica a Belfast (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i media britannici, non è un caso che questa visita presidenziale arrivi solo dopo la conclusione dell'accordo di Windsor tra Bruxelles e Londra, volto a risolvere le questioni relative al commercio post-Brexit tra Regno Unito, Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda. È per questo che la stampa britannica ritiene che la tempistica della visita di Biden dia una scadenza non ufficiale ai procedimenti che hanno portato alla firma dell'accordo di Windsor. Il presidente statunitense dovrebbe infatti incontrare i leader dei cinque principali partiti nordirlandesi: il Partito unionista democratico, il Sinn Féin, il Partito unionista dell'Ulster, il Partito socialdemocratico e laburista e il Partito dell'Alleanza. Secondo la stampa britannica, Biden avrebbe organizzato quest'incontro congiunto nel "coraggioso tentativo" di aiutare a sbloccare la situazione di stallo che ha tenuto Stormont senza un governo funzionante per più di un anno. Biden "incoraggerà" tutte le parti a fare la propria parte per ottenere il ritorno dell'esecutivo di Stormont, sostenendo così i commenti del premier Sunak, che nelle sue osservazioni precedenti la visita ha esortato al "compromesso". (segue) (Rel)