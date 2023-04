Cina: ministero Esteri, nostro sviluppo strettamente interconnesso con quello mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo della Cina non può prescindere dalle interazioni con il resto del mondo, con cui intende condividere le opportunità derivanti dalla modernizzazione intrapresa da Pechino. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, durante la conferenza stampa odierna, dopo che il presidente della Banca mondiale, David Malpass, ha annunciato oggi l'innalzamento delle prospettive di crescita cinese dal 4,3 al 5,1 per cento nel 2023. "La Cina non può svilupparsi isolandosi dal resto del mondo, che a sua volta necessita della Cina per perseguire lo sviluppo. Come affermato dal presidente Xi Jinping, Pechino accelererà l'espansione del mercato domestico, promuovendo con forza un'apertura ad alto livello", ha dichiarato il portavoce. "In un mondo colmo di incertezze, la sicurezza offerta dalla Cina costituisce un baluardo per la pace e lo sviluppo globali. Abbiamo la fiducia e la capacità di guidare costantemente la gigantesca nave dell'economia cinese contro tutti i venti e le onde, e apportare contributi ancora maggiori all'economia globale", ha concluso il portavoce.(Cip)