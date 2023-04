Balneari: Bergamini-Centinaio-Gasparri, accelerare su mappatura e tavolo interministeriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- I parlamentari Deborah Bergamini, di Forza Italia, Gian Marco Centinaio, della Lega, e Maurizio Gasparri, di Forza Italia, hanno dichiarato: "I partiti del centrodestra hanno da sempre mostrato grande attenzione e sostegno alle imprese balneari, che ritengono strategiche per l'economia e il turismo italiano. La sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato dello scorso primo marzo, come noto, ha ribadito l'illegittimità delle disposizioni di proroga delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per l'esercizio di attività turistico-ricreative e sportive, in quanto contrastanti con le disposizioni dell'ordinamento europeo. Entro il 20 aprile prossimo la Corte di giustizia europea si pronuncerà sulla medesima materia. Alla luce di quanto sopra, considerata la rilevanza economica e turistica del settore delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, nel quale operano centinaia di migliaia di imprese, nonché la volontà del Parlamento espressa da ultimo con l'articolo 10-quater del decreto legge 28 dicembre 2022, numero 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, numero 14, rileviamo l'assoluta necessità di accelerare l'adozione del decreto delegato di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, numero 118, per la mappatura delle concessioni demaniali sopracitate, nonché quella di dare applicazione quanto prima all'avvio del tavolo interministeriale istituito dall'articolo 10-quater, del citato decreto legge 198 del 2022, da estendere alla partecipazione delle regioni, dell'Anci e dell'Agenzia del demanio, al fine di procedere alla definizione dei criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della risorsa naturale disponibile". I tre parlamentari hanno aggiunto: "Riteniamo sia necessario passare all'attuazione delle norme vigenti senza attendere le deliberazioni in sede comunitaria perché siamo convinti che proprio da i risultati della mappatura emergerà la risoluzione del problema, dimostrando che lo spazio per l'ingresso di nuovi soggetti non comporterà la necessità di mettere in discussione le concessioni già in essere. Consapevoli del grandissimo impegno che tutte le forze politiche che sostengono l'attuale governo hanno sempre profuso a sostegno della causa delle imprese balneari, abbiamo piena fiducia nelle iniziative dell'esecutivo". (Rin)