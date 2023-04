Energia: ministro Esteri Ungheria annuncia proroga accordo con Gazprom su forniture gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria ha esteso l'accordo con il gruppo energetico russo Gazprom per ulteriori forniture di gas. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, a seguito del suo incontro con il vicepremier russo, Aleksandr Novak, a Mosca. Il ministro degli Esteri magiaro ha ricordato che l'anno scorso le parti hanno stipulato un accordo per forniture di gas in Ungheria attraverso il gasdotto Turkish Stream oltre i volumi stabiliti da un contratto a lungo termine. "Gazprom manterrà questa opzione", ha detto Szijjarto in un videomessaggio trasmesso sulla sua pagina Facebook. "Si è deciso di mantenere in vigore anche una serie di accordi in base ai quali, in caso di un forte aumento dei prezzi del gas, l'Ungheria conserva la possibilità di differire i pagamenti", ha aggiunto Szijjarto. (Rum)