Terzo polo: Bicchielli (Nm), in un sistema bipolare è ininfluente, tempi maturi per Pdl 4.0

21 luglio 2021

- Il 20 e 21 maggio "ci sarà il congresso costituente di Noi moderati. Il presidente Lupi ha dato una linea che da sempre è quella di essere forza moderata all'interno del centrodestra. Tutto si evolve, noi crediamo siano maturi i tempi per il Pdl 4.0 e non appassiona il tema se a guidarlo ci sarà un uomo o una donna, è più importante il dato generazionale: questo è una Paese che ha bisogno di una classe dirigente giovane, che metta entusiasmo in quello che fa come successe già nel 1994 con Silvio Berlusconi". Lo afferma, in una nota, il vicecapogruppo di Noi moderati alla Camera, Pino Bicchielli. "Quando tra 20-30 anni si parlerà di questi tempi, sono sicuro che i capitoli si intitoleranno 'L'era Berlusconi', perché ha dato indicazioni precise a questo Paese, lo ha trasformato - continua il parlamentare -. E vediamo come in queste ore dipendano ancora da lui le scelte dell'area moderata; un'area, come dice il presidente Lupi, che deve trovare una sintesi e una semplificazione. Noi siamo molto simili al Terzo polo, almeno nei ragionamenti di partenza; ma stiamo vedendo che più si va avanti e più, in un sistema bipolare, un Terzo polo sia ininfluente. Io spero che il Terzo polo scelga di stare con noi e costruire il Paese". (Com)