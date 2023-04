Tunisia: un calciatore si dà fuoco dopo essere stato accusato di terrorismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È opportuno ricordare che il 17 dicembre del 2010 fu un giovane venditore ambulante, Mohamed Bouazizi, a darsi fuoco nel governatorato di Sidi Bouzid, in un gesto interpretato da molti come la scintilla che innescò la rivoluzione tunisina. L'episodio di ieri ha avuto luogo mentre la Tunisia deve far fronte alla peggiore crisi economica e finanziaria post-rivoluzione del 2011. L’economia tunisina è stata infatti gravemente colpita dalla guerra in Ucraina, che ha ampliato il disavanzo delle partite correnti, dal rallentamento indotto dal coronavirus, dall’elevato debito e dal deterioramento delle finanze. Il tasso d’inflazione in Tunisia è salito al 10,4 per cento a febbraio 2023, rispetto al 10,2 per cento nel gennaio 2023, in base agli ultimi dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica. Parallelamente, a febbraio scorso, il presidente della Repubblica Kais Saied aveva condotto una vasta campagna di arresti di politici, uomini d’affari e giornalisti accusati di aver “cospirato contro la sicurezza dello Stato” dall’interno e dall’esterno del Paese. Oltre a esponenti e leader politici islamisti, aveva colpito l’arresto Noureddine Boutar, direttore generale di "Mosaique Fm”, la radio indipendente più ascoltata del Paese, talvolta critica nei confronti del potere. (Tut)