Regno Unito: Anne Keast-Butler è la prima donna nominata alla guida di un'agenzia di spionaggio

- Anne Keast-Butler è la prima donna a guidare il Quartier generale del governo per le comunicazioni (Gchq), l’agenzia di spionaggio britannica. Succedendo a Jeremy Fleming, che a gennaio ha annunciato la sua decisione di dimettersi dopo sei anni alla guida del Gchq, Keast-Butler assumerà il suo ruolo a maggio. Attualmente vicedirettore dell'Mi5, l'agenzia di intelligence interna del Regno Unito, Keast-Butler è in grado “di portare il Gchq nel futuro e garantire che continui il suo lavoro vitale per proteggere il Regno Unito", ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale Tim Barrow. (Rel)