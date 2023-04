Taiwan: esportazioni crollate per il settimo mese consecutivo a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di Taiwan sono crollate per il settimo mese consecutivo a marzo, periodo in cui si sono attestate a 35,2 miliardi di dollari. Lo indicano i dati del ministero delle Finanze, precisando che le spedizioni hanno registrato un calo del 14,6 per cento su base annua, soprattutto a causa dell'indebolimento della domanda globale nel comparto dei semiconduttori e delle apparecchiature elettroniche. Nello stesso periodo, le importazioni sono diminuite del 20,1 per cento da marzo 2022, attestandosi a 30,98 miliardi di dollari.(Cip)