Fmi: crescita globale al 2,8 per cento nel 2023, rallentamento pronunciato nelle economie avanzate

- La crescita globale rallenterà dal 3,4 per cento del 2022 al 2,8 per cento nel 2023. È quanto stima il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel rapporto "World economic outlook", pubblicato oggi. Per il 2024 il tasso stimato sale al 3 per cento. La previsione si mantiene sostanzialmente stabile rispetto a quella diffusa lo scorso gennaio, con una correzione al ribasso dello 0,1 per cento sia per il 2023 che per il 2024. Le economie avanzate, si legge nel rapporto, vedranno un rallentamento della crescita particolarmente pronunciato, dal 2,7 per cento nel 2022 all'1,3 per cento nel 2023. Nell'eventualità di un ulteriore stress del settore finanziario, la crescita globale potrebbe scendere a circa il 2,5 per cento nel 2023 e sotto l'1 per cento nelle economie avanzate. L'inflazione a livello globale, prosegue lo studio, dovrebbe scendere dall'8,7 per cento nel 2022 al 7 per cento nel 2023, sulla scia del calo dei prezzi delle materie prime, ma è probabile che l'inflazione base diminuisca più lentamente. Nella maggior parte dei casi, stimano gli esperti dell’Fmi, il ritorno dell'inflazione ai livelli obiettivo è improbabile prima del 2025.(Was)