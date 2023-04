Africa: Fmi, regione sub-sahariana crescerà quest'anno del 3,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Africa sub-sahariana crescerà nel 2023 di 3,6 punti percentuali e di 4,2 nel 2024. Lo riferisce il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel rapporto di aggiornamento sulle prospettive economiche globali, pubblicato oggi. Per la regione africana, le due economie di punta rimangono Nigeria e Sudafrica, sebbene quest'ultima soffra fortemente del periodo post-pandemico e dagli effetti della guerra in Ucraina. Secondo gli analisti, infatti, l'economia sudafricana guadagnerà quest'anno solo 0,1 punti percentuali - rispetto alla crescita del 2 per cento registrata nel 2022 -, risalendo l'anno prossimo ad una crescita stimata all'1,8 per cento. Migliori condizioni si prospettano per il gigante nigeriano, che registra una crescita del 3,2 per cento nel 2023 e del 3 per cento nel 2024, in linea con le stime di crescita dello scorso anno, fissate al 3,3 per cento. Nel rapporto pubblicato a gennaio del 2022 l'Fmi stimava per la regione sub-sahariana nel suo insieme una crescita pari al 3,7 per cento. In linea generale, riporta l'Fmi, ad oggi le prospettive di crescita sono ancora incerte tra le turbolenze del settore finanziario, l'inflazione elevata, gli effetti in corso dell'invasione russa dell'Ucraina e quelli di tre anni di Covid. (Res)