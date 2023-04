Mobilità: R. La Russa su Area B, Milano non può vivere sotto una campana di vetro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La frangia verde di Palazzo Marino comprenda che siamo in Pianura Padana e che Milano non può vivere sotto una campana di vetro". Lo afferma Romano La Russa, assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, commentando le dichiarazioni del consigliere comunale di Milano Carlo Monguzzi su Area B. "Persino Carlo Monguzzi, consigliere comunale di maggioranza a Palazzo Marino e storico esponente dei Verdi lo afferma: Area B, tanto voluta dal sindaco Sala, è completamente inutile. Non ha prodotto alcun beneficio in termini di riduzione dell'inquinamento, così come tutte le altre iniziative cosiddette ‘green’ di Sala come piste ciclabili, Area C, parcheggi a pagamento ovunque. Quella di Sala e della giunta di centrosinistra è un'opera di greenwashing che ha un'unica finalità, ovvero rimpinguare le casse di Palazzo Marino con multe e sanzioni", conclude La Russa.(Com)