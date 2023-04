Ucraina: riunione Urso con Yermak e vice primo ministro Svyrydenko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha svolto oggi una riunione in videoconferenza con una delegazione del governo dell’Ucraina guidata dal capo dell’amministrazione presidenziale ucraina Andrej Yermak e dal vice primo ministro e ministro dell’economia Natalja Svyrydenko. Al centro del colloquio due progetti per il sostegno ai prodotti e alle imprese ucraine. In particolare Kiev ha chiesto all’Italia assistenza tecnica per giungere alla creazione di un marchio 'made in Ucraina'. Proposta su cui il ministro Urso, che già aveva lanciato il progetto nel corso della sua missione a Kiev nel gennaio scorso, ha assicurato il massimo appoggio. Per Urso infatti l’identificazione dei prodotti tipici ucraini con un marchio nazionale può contribuire al loro acquisto sia con motivazioni solidali, sia per identificarne meglio l’origine. Dovranno ora essere meglio definiti gli aspetti tecnici del progetto per renderlo compatibile con le norme Ue e con gli impegni già presi dall’Ucraina con Bruxelles. (segue) (Rin)