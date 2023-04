Lombardia: Ersaf avvia i corsi per portare sui social alpeggi e malghe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A scuola di social media: gli alpeggiatori della Regione Lombardia avranno la possibilità di imparare a proporre le loro attività attraverso Facebook e Instagram. Un'attività funzionale a costruire una community di promozione aziendale, a valorizzare le produzioni della montagna e a fidelizzare una clientela che, sempre più numerosa, sceglie questo turismo sostenibile. Due saranno i corsi, totalmente gratuiti, che si svolgeranno giovedì 20 e giovedì 27 aprile a Capodiponte in provincia di Brescia (Valle Camonica - Centro di Formazione Professionale 'Padre Marcolini') e venerdì 21 aprile e venerdì 28 aprile a Morbegno in provincia di Sondrio (Valtellina - Struttura Polifunzionale "Palamukka"). "Prosegue il sostegno di Regione Lombardia a tutte le attività imprenditoriali in montagna - commenta Massimo Sertori, assessore regionale a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica - affinché possano valorizzare e promuovere la produzione dei propri prodotti di altissima qualità che rendono unica la nostra regione". "Da anni - continua Sertori - abbiamo avviato una sinergia tra Alpeggi e rifugi con il "Concorso GiraRifugi e alpeggi" che favorisce la visita di queste realtà e alla fine della stagione estiva vincere dei premi". (segue) (Com)