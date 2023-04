Lombardia: Ersaf avvia i corsi per portare sui social alpeggi e malghe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I quasi 700 alpeggi lombardi - dichiara l'assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi- sono un presidio fondamentale per la nostra agricoltura 'in quota'. Oltre ad essere un punto di riferimento per escursionisti e visitatori sono anche il cuore produttivo di alcuni dei più tipici formaggi DOP lombardi. Regione Lombardia è impegnata su più fronti per consentire la loro massima valorizzazione e promozione, perché continuino a offrire alcune delle specialità più tipiche delle nostre montagne e facciano conoscere le nostre eccellenze a sempre più visitatori a contatto con la natura, direttamente dove nascono". I corsi rientrano nel progetto attuativo: 'Implementazione dell'osservatorio alpeggi e impostazione delle attività propedeutiche ad un censimento, formazione agli alpeggiatori e attività di comunicazione e promozione 2022-2023-2024' promosso dall'assessorato all'Agricoltura di Regione Lombardia e attuato da ERSAF. Sono previste attività di formazione specifiche per gli alpeggiatori, al fine di valorizzare e promuovere le produzioni in quota ed accompagnare le aziende agricole nel consolidamento e nell'avvio di attività multifunzionali nelle malghe. (Com)