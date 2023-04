Ungheria: ministro Esteri, contratti per espansione centrale nucleare Paks saranno vagliati da Commissione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contratti per la costruzione congiunta, da parte di Russia e Ungheria, della centrale nucleare di Paks-2, relativi al finanziamento e alle esportazioni di tecnologia, sono stati modificati e saranno sottoposti all'approvazione della Commissione europea. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, in un video messaggio trasmesso sulla sua pagina Facebook. All'inizio della giornata, Szijjarto ha detto di essere arrivato a Mosca per discutere della cooperazione energetica con il vice primo ministro russo, Aleksandr Novak, e il presidente della società statale russa Rosatom, Aleksej Likhachev. "Era necessario trovare un quadro giuridico che garantisse che saremmo stati in grado di completare la costruzione di questa centrale nucleare. La buona notizia è che oggi siamo riusciti a concordare un modo per cambiare i contratti finanziari e di esportazione. Questi cambiamenti garantiscono che saremo in grado di completare l'investimento", ha osservato Szijjarto. Il ministro ha aggiunto che il testo dei contratti modificati è in corso di finalizzazione. "Subito dopo, presenteremo gli accordi per l'approvazione da parte della Commissione europea a Bruxelles. Speriamo che la Commissione Ue non voglia mettere a repentaglio la sicurezza a lungo termine dell'Ungheria", ha concluso Szijjarto. (Vap)