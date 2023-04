Trentino: Pichetto incontra presidente Fugatti, tavolo tecnico su criticità reintroduzione orso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha incontrato questa mattina il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. All’incontro, che si è svolto nella sede del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase), erano anche presenti il presidente di Ispra, Stefano Laporta; il capo dipartimento della Protezione civile della provincia autonoma di Trento, Raffaele De Col e, in collegamento, l’assessore provinciale all’Agricoltura Giulia Zanotelli. Il presidente Fugatti ha evidenziato al ministro la necessità di portare il progetto di reintroduzione dell’orso in Trentino, risalente al 1999, al suo obiettivo originario. Il ministro ha confermato la piena collaborazione del ministero dell’Ambiente e ha raccomandato al presidente Fugatti la massima condivisione con Ispra delle procedure che porteranno all’individuazione dei soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi per l’uomo, già responsabili di atteggiamenti aggressivi, nei confronti dei quali il presidente della provincia autonoma di Trento ha la facoltà di adottare misure di abbattimento. (segue) (Rin)