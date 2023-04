Veneto: Zaia su donazione organi, frutto di grande cuore e lavoro culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione del Veneto ha reso noto che sono stati diffusi i dati relativi all'Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti che raccoglie e analizza i numeri relativi alle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2022 all'atto dell'emissione della carta d'identità elettronica nelle anagrafi dei Comuni italiani. Per il Veneto, Verona e Padova sono quarta e quinta tra i comuni da oltre 100 mila abitanti, Belluno è settima tra i comuni fra 30 e 100 mila abitanti, Ponte nelle Alpi è nona tra quelli tra 5 e 30 mila abitanti e la piccola Vallada Agordina addirittura prima in Italia con una percentuale di consensi oltre il 90 per cento. "A nome di tutta la sanità veneta, e della sua straordinaria branca della donazione e trapianto di organi, rivolgo a tutti i veneti, a cominciare dai veronesi, padovani e bellunesi, che primeggiano nelle classifiche nazionali del dono, tutta la mia gratitudine per il grande cuore dimostrato - ha commentato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto -. Senza questo slancio di generosità e altruismo, il Veneto non avrebbe potuto toccare nel 2022 il record assoluto di 522 trapianti effettuati né abbassare al 20,3 contro il 29,5 nazionale il tasso di opposizione alla donazione". (segue) (Rev)