Veneto: Zaia su donazione organi, frutto di grande cuore e lavoro culturale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un pensiero particolare – ha poi proseguito - va in questo caso a tutti i bellunesi, perché proprio Belluno, nella classifica tra province, è la migliore del Veneto e tra le prime in Italia, sesta su 107, ma Padova, decima, Verona tredicesima, Vicenza ventesima ex aequo con Treviso, Venezia, ventottesima, testimoniano di un fenomeno virtuoso diffuso, frutto di una grande cuore delle persone e di un altrettanto grande lavoro sulla cultura del dono portato avanti da anni dalla Regione con la straordinaria collaborazione delle Associazioni del volontariato di settore". "Un organo donato – conclude il Presidente – è di fatto una vita salvata, donata a una persona che può riprendere il suo cammino con modalità a volte straordinarie" ha poi concluso Zaia. (Rev)