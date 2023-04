Milano: Monguzzi (Lista Sala), area B non funziona, serve serio tavolo per piano della mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono aumentati di 50mila gli ingressi giornalieri (h24, dal lunedì al venerdì) di marzo rispetto a febbraio. Non si può più nascondere che area B così non funzioni". Lo scrive sul suo profilo Facebook Carlo Monguzzi, consigliere comunale della lista Beppe Sala Sindaco". "Anche utili iniziative (che peraltro non ci sono) come la città a 30 all'ora", prosegue Monguzzi, "verrebbero vanificate da questa invasione. È improrogabile un tavolo tecnico e politico, serio e competente, che partendo dalla analisi del reale, scriva un piano della mobilità a Milano". (Com)