Australia-Cina: Canberra annuncia accordo con Pechino per risolvere controversia sull'orzo (2)

- Le relazioni tra Cina e Australia hanno raggiunto il punto più basso nel 2020, dopo che Canberra ha bandito Huawei da una gara per la realizzazione della rete nazionale 5G e ha chiesto un'inchiesta in seno all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sull'origine del Covid-19 e su presunte operazioni d'insabbiamento da parte di Pechino. La Cina ha risposto bloccando l'importazione dall'Australia di un'ampia gamma di prodotti e materie prime, tra cui il carbone. Lin Boqiang, direttore del Centro cinese per la ricerca sull'economia energetica presso l'università di Xiamen, ha difeso la scelta sottolineando che una riapertura non influenzerà il comportamento degli attori di mercato. Secondo Lin è infatti "improbabile" che i commercianti cinesi siano disposti ad acquistare carbone australiano, dal momento che il suo prezzo risulta "molto più elevato rispetto a quello prodotto localmente". I legami bilaterali si sono ulteriormente deteriorati lo scorso settembre, quando l'Australia ha annunciato la stipula del patto di sicurezza Aukus con Stati Uniti e Regno Unito. L'accordo prevede la fornitura di missili a propulsione nucleare a Canberra e mira implicitamente a contenere l'espansionismo cinese nell'Indo-Pacifico. La Cina ha contestato ripetutamente la cooperazione trilaterale, paventando il rischio di proliferazione nucleare nella regione. (segue) (Res)