Pnrr: Borgonzoni, domani online Avviso, 20 milioni per transizione verde di imprese culturali e creative

- "Continua senza sosta l'impegno del ministero della Cultura a sostegno delle imprese culturali e creative italiane. Giocando ancora d'anticipo sul cronoprogramma, stiamo per raggiungere un altro importante traguardo". Lo comunica il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, che annuncia: "Online da domani l'Avviso pubblico destinato alle piccole e micro imprese del comparto, nonché alle organizzazioni del terzo settore, che mette a disposizione venti milioni di euro per progetti mirati a favorire l'approccio verde in tutta la filiera".(Rin)