Milano: De Corato, anche ambientalisti confermano che Area B non serve a nulla, utile solo per fare cassa

- "Queste assurde scelte ideologiche green di Sala sono servite solamente a far cassa, peraltro senza portare risultati soddisfacenti perché, un giorno si e l'altro pure, il Sindaco piange continuamente miseria al Governo alla ricerca di soldi per coprire gli enormi buchi di bilancio di Palazzo Marino". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, vice Presidente della Commissione affari Costituzionali della Camera Riccardo De Corato, commentando la dichiarazione del consigliere comunale Carlo Monguzzi (Lista Beppe Sala Sindaco), secondo il quale la scelta di introdurre area b in città non funziona. "È assurdo e inconcepibile - prosegue De Corato - che anche un consigliere di maggioranza lo faccia presente e il Sindaco vada dritto per la sua strada senza rendersi conto dell'inutilità di Area B. Questa è l'ennesima dimostrazione del fallimento dell'amministrazione di centrosinistra che, da quando governa la città, non ha fatto altro che accanirsi e tassare gli automobilisti e i milanesi". (Com)