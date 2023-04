Speciale energia: Camera, 11 aprile audizioni su misure a sostegno per acquisto gas e luce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 11 aprile, presso l'aula della commissione Finanze della Camera, le commissioni riunite Finanze e Affari sociali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto su misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, svolgono le seguenti audizioni: ore 10:30, Assoprofessioni e Confprofessioni; ore 11, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec); ore 11:40, Gian Luigi Gatta, professore ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano; ore 12, Tommaso di Tanno, professore di diritto tributario presso la Luiss - Libera Università internazionale degli Studi sociali Guido Carli di Roma; ore 12:20, Fabio di Vizio, sostituto procuratore presso il Tribunale di Firenze; Eugenio Fusco, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano; Stefano Civardi, sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano; Alessandro Milita, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv e canale satellitare. Nel pomeriggio, presso l'Aula della Commissione Affari sociali, con diretta webtv, le seguenti audizioni: ore 16:30, Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (Fnopi); Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica (Fnopo); Federazione nazionale Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica (Tsrm), delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Pstrp); ore 17:15, Anaao Assomed-Associazione medici dirigenti; Federazione nazionale Cimo-Fesmed; Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg); Federazione italiana medici pediatri (Fimp) e Sindacato medici italiani (Smi); ore 18:15, Società italiana medicina emergenza-urgenza (Simeu) e Società italiana infermieri emergenza territoriale (Siiet). Lo rende noto Montecitorio. (Com)