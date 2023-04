Speciale energia: Georgia-Azerbaigian, Gharibashvili incontra presidente Aliyev, focus cooperazione e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Georgia, Irakli Garibashvili, ha incontrato il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Interpressnews”. Durante l’incontro, le due parti hanno discusso della cooperazione in ambito commerciale ed economico e di questioni relative alla sicurezza regionale. Garibashvili e Aliyev hanno affrontato anche il tema legato al progetto del cavo elettrico sottomarino del Mar Nero tra il Caucaso e l’Europa, e dei relativi piani per il futuro. “Abbiamo un'amicizia secolare e una partnership molto forte”, ha dichiarato Gharibashvili durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo. “Stiamo lavorando per la realizzazione di progetti importanti e a nuove iniziative, come quella del cavo elettrico del Mar Nero, al fine di sviluppare il cosiddetto corridoio verde. La Georgia e l'Azerbaigian hanno un grande potenziale per fornire all'Europa energia verde rinnovabile”, ha aggiunto il premier georgiano. Aliyev ha sottolineato che Tbilisi e Baku “sono strettamente collegate”. “I nostri popoli si considerano fratelli e vogliamo che la nostra cooperazione reciproca si sviluppi ulteriormente a beneficio del futuro delle nostre nazioni”, ha aggiunto il presidente dell'Azerbaigian, precisando che i due Paesi possono anche svolgere un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza energetica in Europa. (Rum)