Speciale energia: Russia-Ucraina, diplomatico russo Ulyanov, zona sicurezza a Zaporizhzhia non sarà introdotta presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' improbabile che nel prossimo futuro sarà introdotta una zona di sicurezza nella centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il rappresentante permanente russo presso le organizzazioni internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov. "Sembra che non ci sia bisogno di aspettarsi l'attuazione dell'iniziativa (del direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael) Grossi (sulla creazione di una zona di sicurezza presso la centrale di Zaporizhzhia) nel prossimo futuro. Da otto mesi il caso viene ostacolato dalla posizione negativa di Kiev, che non è ancora pronta a confermare il rifiuto di bombardare la stazione", ha detto il diplomatico. (Rum)