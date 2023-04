Speciale energia: Brasile, sopralluogo tecnici in centrale nucleare dopo perdita materiale radioattivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tecnici dell'Istituto brasiliano dell'Ambiente e delle risorse naturali rinnovabili (Ibama) e della Commissione nazionale dell'Energia elettrica (Cnen) hanno effettuato questa settimana una serie di sopralluoghi presso la centrale nucleare di Angra dos Reis, nello stato di Rio de Janeiro. I controlli straordinari sono stati disposti dopo la denuncia della fuoriuscita in mare di scorie radioattive provenienti dai reattori della centrale, tenuta nascosta per oltre quattro mesi dalla compagnia nucleare statale brasiliana Eletronuclear. "E' stato effettuato un monitoraggio radiometrico e una nuova raccolta di campioni di acqua e setimenti nelle aree possibilmente interessate dalle fuoriuscite che saranno debitamente analizzati dall'Istituto di radioprotezione e dosimetria (Ird)", ha riferito la Cnen in una nota in cui evidenzia che i sopralluoghi "sono stati seguiti da un magistrato della procura federale". (Brb)