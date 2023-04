Speciale energia: Cina, imprese nazionali e francesi firmano 18 accordi di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trentasei imprese cinesi e francesi hanno siglato 18 accordi per espandere la cooperazione in aree quali la manifattura, lo sviluppo verde, la nuova energia e l'innovazione, nel corso di un incontro tra imprenditori cinesi e francesi, ha dichiarato il ministero del Commercio (MOC) cinese.In un discorso di apertura, il funzionario del MOC Yu Yuantang ha dichiarato che il volume degli scambi commerciali tra Cina e Francia è aumentato da 60 miliardi di dollari a 80 miliardi negli ultimi cinque anni.Nel 2022, la cooperazione Cina-UE ha superato molteplici impatti negativi e ha raggiunto progressi costanti, con un commercio bilaterale che ha registrato un nuovo record di 847,3 miliardi di dollari e nuovi investimenti da parte di aziende europee in Cina in aumento del 70%, raggiungendo i 12,1 miliardi di dollari, ha dichiarato Yu.I rappresentanti di aziende come Bank of China, BNP Paribas, China National Nuclear Corporation ed Electricite de France hanno discusso argomenti che spaziavano dall'affrontare congiuntamente le sfide globali al promuovere la cooperazione, e hanno formulato suggerimenti per approfondire i legami economici e commerciali Cina-Francia.I rappresentanti hanno inoltre promesso di cogliere le opportunità dello sviluppo di alta qualità della Cina, di garantire catene industriali e di approvvigionamento stabili, e di espandere la cooperazione in aree che vanno dall'energia nucleare alla finanza e al consumo. (Xin)