Speciale energia: Cina, settore batterie agli ioni di litio in crescita nei primi due mesi

- Il settore delle batterie agli ioni di litio della Cina ha mantenuto lo slancio della crescita nei primi due mesi di quest'anno, come mostrato dai dati ufficiali.La produzione totale di batterie agli ioni di litio ha superato 102 gigawattora (GWh) nel periodo, con un balzo del 24% su base annua, secondo il ministero dell'Industria e dell'information technology.La produzione totale di batterie agli ioni di litio per lo stoccaggio di energia ha superato 15 GWh. La capacità installata di batterie di alimentazione per veicoli a nuova energia si è attesta a 38 GWh.Le esportazioni di batterie agli ioni di litio della Cina hanno raggiunto 70,6 miliardi di yuan (Circa 10,26 miliardi di dollari) nei primi due mesi. (Xin)