Speciale difesa: Cina, concluse ieri esercitazioni militari attorno a Taiwan

- La Cina ha concluso tre giorni di esercitazioni militari attorno a Taiwan, intraprese dopo il ritorno della presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, dagli Stati Uniti, dove ha incontrato il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, e altri rappresentanti delle istituzioni statunitensi. Le manovre di "risposta rapida" hanno inteso rappresentare "un serio monito" contro "la provocazione dei separatisti" con le "forze esterne" e "un'azione necessaria per salvaguardare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale", ha fatto sapere il ministero della Difesa cinese. Le autorità di Taiwan hanno rilevato ieri un record di 91 aerei e 12 navi da guerra cinesi. Di questi, 54 hanno attraversato la linea mediana dello Stretto, adottata convenzionalmente come confine territoriale con la Cina. La flotta dispiegata da Pechino nelle esercitazioni ha incluso anche la portaerei “Shandong”, varata il 26 aprile 2017 e capace di portare tra i 26 e i 28 cacciabombardieri Shenyang J-15, oltre a 12 elicotteri, quattro dei quali per la ricognizione radar. Iniziate sabato 8 aprile, le manovre sono state condotte dal Comando del teatro orientale delle forze armate cinesi. Già dal primo giorno sono state effettuate esercitazioni di puntamento di missili ad alta precisione contro tutti i siti strategici principali di Taiwan. "Diverse squadriglie di caccia H-6K armati di munizioni vere (...) hanno svolto attacchi simulati a più ondate, contro importanti obiettivi sull'isola di Taiwan", ha comunicato il Comando del teatro orientale cinese in una nota. (Cip)