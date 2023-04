Speciale difesa: Taiwan, ministero Difesa, aerei e navi militari cinesi continuano a stazionare nei pressi dell’isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aerei e navi militari della Cina continuano a stazionare attorno all’isola di Taiwan nonostante la fine delle esercitazioni militari tenute negli ultimi tre giorni. Lo riferisce il ministero della Difesa taiwanese, che stamani ha rilevato nove imbarcazioni e 26 velivoli intenti ad effettuare pattugliamenti di prontezza al combattimento. Con un messaggio pubblicato su Facebook, la presidente taiwanese Tsai Ing-wen ha espresso forti critiche per le esercitazioni organizzate dalla Cina in risposta alla sua visita negli Stati Uniti, accusando Pechino di avere incrementato l'instabilità dell’Indo-Pacifico. Quello della Cina "non è un atteggiamento responsabile che si addice ad un grande Paese della regione”, ha evidenziato Tsai, ringraziando le forze armate per la “moderazione e la professionalità” con cui hanno risposto alle manovre cinesi. (Cip)