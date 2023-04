Speciale difesa: Turchia, presidente Erdogan, cambieremo le regole del gioco nell'industria della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia cambierà le regole del gioco nell'industria della difesa e il primo passo è stato il lancio della portaerei per droni, che amplia la capacità di azione dalle basi di terra a quelle navali. Lo ha annunciato ieri il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, in occasione della cerimonia di inaugurazione della Tcg Anadolu, la prima portaerei al mondo destinata a contenere soprattutto droni armati. Lo ha riferito il quotidiano panarabo con sede a Londra "Al Quds al Arabi". La nave, lunga 232 metri, potrà portare velivoli da guerra leggeri, come elicotteri e jet, che non necessitano di lunghe piste per decollare. L'imbarcazione è in grado di trasportare 1.400 persone, ossia all'incirca un battaglione di soldati, oltre a veicoli da combattimento e unità di supporto per azioni in mare aperto. Si tratta dell'ultimo prodotto dell'industria della difesa turca, che include anche prototipi di nuovi jet da guerra e droni. "La nave ci permetterà di condurre operazioni militari e umanitarie in ogni parte del mondo, se necessario", ha annunciato Erdogan, aggiungendo: "Guardiamo a questa nave come al simbolo che consoliderà la posizione di primo piano della Turchia a livello regionale". La fase dei collaudi era iniziata nel giugno 2022. (Res)