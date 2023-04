Speciale difesa: Libia, Consiglio presidenziale e governo Tripoli discutono con comitato militare ultimi sviluppi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio presidenziale della Libia, Mohamed Menfi, e il suo vice, Abdullah al Lafi, hanno avuto un incontro, ieri, con il capo del Governo di unità nazionale (Gun) e ministro della Difesa, Abdulhamid Dabaiba, con il capo di Stato maggiore delle forze della regione occidentale, Mohamed al Haddad, e con i membri del Comitato militare congiunto 5+5 per discutere degli sviluppi della situazione militare. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Consiglio presidenziale, affermando che i membri del Comitato hanno informato i leader politici sui dettagli dei loro recenti incontri a Tripoli e Bengasi, sottolineando l'importanza del coordinamento, della consultazione e del sostegno da parte del comandante supremo dell'esercito libico. Il capo di Stato maggiore delle forze della regione occidentale ha passato in rassegna gli ultimi sviluppi nel processo di unificazione dell'istituzione militare. I partecipanti hanno ascoltato le osservazioni del presidente e del suo vice relative ai recenti incontri militari e hanno fornito risposte alle domande del comandante supremo in merito agli sviluppi del lavoro svolto. (Lit)