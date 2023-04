Speciale difesa: Libia, inviato Onu invita i leader a rispettare gli impegni per le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha sottolineato, durante un incontro avvenuto ieri con il capo del governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, che le elezioni sono una richiesta del popolo libico, e ha invitato tutti i leader libici a rispettare i propri impegni per tenerle durante l'anno in corso. Lo ha riferito l'ufficio stampa del governo libico, affermando che durante l'incontro, tenuto alla presenza della ministra degli Esteri, Najla el Mangoush, l'inviato Onu ha tenuto un briefing sulla sua visita in Sudan, Ciad e Niger, e sull'incontro con i capi di Stato e i ministri della Difesa volto a discutere del ritiro dei combattenti stranieri in conformità con il coordinamento internazionale, nonché sull'incontro di Bengasi degli ultimi due giorni sul coordinamento della sicurezza, e della sua visita nella città di Sebha e dei risultati dei suoi incontri. Dabaiba ha confermato il sostegno del Governo di unità nazionale agli sforzi dell'inviato delle Nazioni Unite in tutti i percorsi per portare il Paese alle elezioni. A sua volta, Mangoush ha illustrato gli sforzi del ministero degli Esteri per quanto riguarda i fascicoli ciadiano e sudanese e la riconciliazione tra le parti in conflitto nell'ambito degli sforzi della missione delle Nazioni Unite. (Lit)