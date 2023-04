Speciale difesa: Russia, Duma di Stato, non è prevista una nuova mobilitazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non vi sono al momento piani per disporre una nuova ondata di mobilitazione militare in Russia. Lo ha affermato in un'intervista al canale "Solovjev Live" il capo del comitato per la Difesa della Duma di Stato (la camera bassa del Parlamento russo), Andrej Kartapolov. "Non c'è alcuna mobilitazione e non è prevista", ha detto il parlamentare. Kartapolov ha aggiunto che oggi la Duma di Stato dovrebbe esaminare un nuovo disegno di legge che prevede la creazione di un registro unificato dei militari, ma che non riguarda alcuna mobilitazione. (Rum)