Sardegna: Fondo Ambiente Italiano, sabato 15 aprile la Festa della Laguna alle Saline Conti Vecchi

- Nel 2023 torna la “Festa della Laguna” alle Saline Conti Vecchi di Assemini (CA), Bene affidato in concessione alla Luigi Conti Vecchi e valorizzato dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dal 2017. La seconda edizione dell’evento si svolgerà sabato 15, dalle ore 10 alle 21, e domenica 16 aprile, dalle ore 10 alle 18, e, grazie alla collaborazione con l’Orto Botanico dell'Università di Cagliari e Forestas, offrirà ai visitatori un’opportunità unica per conoscere la flora e fauna delle zone umide e il prezioso ecosistema ospitato nella salina. Oltre alle visite guidate in trenino alla scoperta del Bene e del suo contesto naturalistico, nel cortile degli edifici storici verranno proposte anche esposizioni, attività per bambini e dimostrazioni di artigianato per far vivere una giornata speciale all’insegna di colori di primavera, profumi e divertimento. (Rsc)