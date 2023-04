I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Libia, firmato accordo per una nuova centrale elettrica a Zliten da 1.044 megawatt - Il presidente della compagnia libica General Electricity Company (Gecol), Mohamed al Mashai, ha firmato un contratto per la costruzione di una nuova centrale elettrica, con una capacità produttiva di 1.044 megawatt, a Zliten, città della Libia occidentale. Lo ha annunciato la società in una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook, precisando che la cerimonia di firma del progetto per la realizzazione della nuova centrale importata dalla società tedesca Siemens e realizzata dal consorzio delle due società (Urbacon Trading e Contracting Elsewedy Electric), si è svolta presso l'ufficio del primo ministro alla presenza del capo del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba. La compagnia ha spiegato che l'impianto comprende sei unità con una capacità produttiva totale di 1.044 megawatt, e dovrebbe essere completato entro 26 mesi. Gecol ha chiarito che questo progetto rientra nel quadro dei piani del consiglio di amministrazione della società per migliorare la situazione generale della rete e potenziare la capacità produttiva in linea con la domanda di energia. (segue) (Res)