I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: ministro Esteri in visita oggi a Atene per discutere questioni regionali e internazionali - Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, si recherà oggi nella capitale greca, Atene, per una visita bilaterale volta a seguire il percorso delle relazioni tra i due Paesi e tenere consultazioni sugli sviluppi regionali e internazionali. Lo ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri, Ahmed Abou Zeid, affermando che il ministro terrà incontri con il premier greco Kyriakos Mitsotakis e con l'omologo Nikos Dendias, per discutere i modi per rafforzare la cooperazione bilaterale e il coordinamento tra i due Paesi su questioni di interesse comune, nonché per proseguire le consultazioni politiche su importanti fascicoli regionali e internazionali. Abu Zeid ha aggiunto che, durante la visita, Shoukry incontrerà anche il capo dell'Unione greca delle società elettriche di Copelouzos, Dimitri Copelouzos, per seguire i progressi compiuti nell'attuazione del progetto di interconnessione elettrica tra Egitto e Grecia e terrà un'intervista con l'emittente televisiva “Sky News”. (segue) (Res)