- Infrastrutture: colloqui tra Marocco e Spagna su progetto tunnel collegamento attraverso Gibilterra - Il Marocco e la Spagna stanno cercando di dare un'altra possibilità al progetto del "tunnel di Gibilterra" che collega i due Paesi, in seguito alla ripresa delle relazioni diplomatiche tra Madrid e Rabat. Lo ha riferito il quotidiano marocchino "Al Yaoum 24", citando un incontro in video conferenza tra il ministro marocchino delle Attrezzature, dei trasporti e dell'acqua, Nizar Baraka, e la ministra dei Trasporti e dell'agenda urbana, Raquel Sanchez, nell'ambito del comitato misto sul progetto di collegamento fisso tra Spagna e Marocco attraverso lo Stretto di Gibilterra. Secondo i media spagnoli, le due parti hanno concordato di sviluppare una strategia generale e un piano d'azione per i prossimi tre anni per il progetto, che è strategico per entrambi i Paesi. In dichiarazioni riportate dai media spagnoli, la ministra di Madrid ha sottolineato di voler "dare nuovo slancio agli studi su un progetto di massima importanza geostrategica per i nostri Paesi e per le relazioni tra Europa e Africa", dopo 14 anni, cioè dall'ottobre 2009. La ministra ha aggiunto che "la Spagna e il Marocco stanno rilanciando questo progetto, insieme alla società spagnola Secegsa, responsabile dell'avvio di uno studio sul progetto e alla sua controparte marocchina, Sned" che sono state incaricate di studiare la fattibilità economica del progetto. L'incontro coincide con la ripresa dei lavori dell'azienda spagnola Secegsa su questo progetto. In particolare, questa società è stata incaricata di condurre gli studi necessari per un progetto, sospeso da 40 anni e la cui spesa è stimata in 2,3 milioni di euro da fondi europei, per aggiornare gli studi relativi. (Res)