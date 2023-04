I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governo: oggi in Cdm anche sanzioni per chi imbratta beni culturali - L'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, che si terrà oggi alle ore 15 a palazzo Chigi, è integrato come segue: disegno di legge con disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici; decreto del presidente del Consiglio riguardante il Regolamento recante "Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali"; varie ed eventuali. (Rin)