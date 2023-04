© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mare è una grande risorsa per l’Italia, dal punto di vista economico, strategico e turistico. È nostro dovere rimettere al centro questo asset valorizzandolo sia come attrazione, ma anche come via di trasporto". Lo scrive su Twitter Daniela Santanchè, ministro del Turismo, in occasione della Giornata del mare. (Rin)