Spagna: Sanchez riferirà il 19 aprile al Congresso su Ue, Ucraina e relazioni con Marocco

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, si presenterà il 19 aprile al Congresso dei deputati per fare il punto sui Consigli europei che si sono svolti dallo scorso febbraio, nonché sull'evoluzione del conflitto in Ucraina e sulle relazioni tra Spagna e Marocco. Il Consiglio dei portavoce ha dato il via libera a due richieste di audizione presentate dal Partito popolare (Pp) affinché il capo dell'esecutivo riferisca sugli impegni del Paese in relazione alla guerra in Ucraina e sugli accordi raggiunti nell'ultimo vertice bilaterale con il Marocco, soprattutto per quanto riguarda il Sahara occidentale. Le richieste del primo partito di opposizione spagnolo sono state sostenute da Vox e Ciudadanos, ma anche da Unidas Podemos e da alleati del governo, come Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc). (Spm)