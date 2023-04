Mare: Rosa (Fd'I), bene interventi previsti per coste Basilicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni 11 aprile, dal 2018, l'Italia celebra il mare, inteso come grande risorsa dal valore scientifico, economico, culturale e ricreativo. L'intento di questa Giornata è sensibilizzare i cittadini sulla necessità, purtroppo tutt'altro che scontata, di preservare e difendere i paesaggi marini partecipando, di fatto, a un progetto per l'educazione a uno sviluppo sostenibile dell'ambiente. Dobbiamo essere consapevoli che, se continuiamo a danneggiare il mare, danneggiamo noi stessi". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Rosa, vicepresidente della commissione Ambiente. "La Basilicata, terra dei due mari - osserva - passa dalla incontrastata bellezza dei litorali sabbiosi ionici, culla di gesta e culture elleniche, all'imponente bellezza della costa marateota, chiamata 'perla del Tirreno' per le sue falesie, dai tesori marini della prateria di Posidonia alle rarissime 'pinne nobilis', che proprio nella prateria della costa di Maratea hanno il loro habitat prioritario. Si esprime quindi soddisfazione - conclude Rosa - per la ripresa dell'iter procedurale che porterà alla definizione dell'Area marina protetta di Maratea e all'istituzione di uno specifico sito a mare sulla costa ionica". (Rin)